טענת החשודים במימון עיתון ש"ס מכספי הציבור - והעדות שעשויה לסבך אותם

החשודים במימון העיתון המפלגתי של ש"ס, דרך רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס שמתקוצבת מכספי ציבור, טענו בחקירתם שהכל נעשה על פי האישורים, אך חשבת הרשת העידה ההפך במשטרה: "לא הייתי מעלה על דעתי שדבר כזה יכול לקרות" - כך פרסם הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

החשבת של רשת מעיין החינוך התורני בתקופה הרלוונטית העידה במשטרה את ההפך כי "המנגנונים מונעים להעביר תשלומים לא ראויים, אם הם עשו את זה - הם עשו את זה מאחורי הגב של החשב".

גם היועצת המשפטית של משרד החינוך בתקופה הרלוונטית העידה גם היא במשטרה: "לא רק שלא אישרתי, אני אמרתי בפירוש שאי אפשר לאשר מימון כזה". כלומר, טענת האליבי של החשודים התבררה כמופרכת לחלוטין.

על אף זאת, ולמרות שהתיק עתיר בראיות פורנזיות, ולמרות עדות מפלילה של עדת המפתח - התיק טרם מתקדם. בינתיים, חיים ביטון, שהיה מנכ"ל הרשת בתקופה זו ולאחר מכן שר במשרד החינוך עד לפרישת ש"ס מהממשלה - ממשיך גם היום לנהל בשלט רחוק את משרד החינוך ואת התקציבים לרשת.

כאמור, בחודש מרץ האחרון הודיעה המשטרה כי היחידה הארצית לחקירות הונאה חוקרת חשד לפרשת מרמה רחבת היקף, שבה מעורבים גורמים בכירים במפלגת ש"ס. החקירה מעלה חשדות חמורים כלפי שורה של מעורבים - ובמוקדה נמצא השר חיים ביטון, שבינתיים טרם זומן לחקירה. בנוסף, מי שנמצא במרכז הפרשה הוא יוסף חיים כלף, מקורבו ואיש סודו של אריה דרעי. כלף, שמחזיק בתפקיד משמעותי בש"ס, היה מעורב לכאורה בהעברת כספים למימון העיתון.