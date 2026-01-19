בני הזוג רבו, הבעל שלף את הנשק וירה למוות באשתו

אישה בשנות ה-40 לחייה אותרה הלילה (בין ראשון לשני) בפזורת אלעטראש, סמוך ליישוב חורה שבנגב. שוטרים שהגיעו למקום מצאו את הוגפה כשעליה סימני פציעת ירי חודרת. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה.

חוקרי משטרה שפעלו בזירה ביצעו פעולות חקירה שהביאו למעצרו של בעלה של הקורבן, בשנות ה-50 לחייו, כשעתיים לאחר קבלת הדיווח על איתור הגופה. מכך עלה החשד הראשוני שהרצח בוצע בעקבות סכסוך בתוך המשפחה.

הקורבן, בסמה אבו פריחה, היא האישה השלישית שנרצחה תוך פחות מחודש מתחילת השנה, והראשונה שנרצחה על ידי בעלה.

i24NEWS

בתוך כך, אירוע רצח נוסף היום בדרום: גבר בן 51 אותר דקור בחדר המדרגות בבניין באופקים. המשטרה פתחה בחקירה.

בשבוע שעבר נרצחה ופאא מוחמד בתאן חסארמה, בת 35, בעת ששהתה ברכבה ביישוב בענה שבגליל. הרצח בוצע על ידי מחסלים בארגון פשע אשר פתחו לעברה בירי, בשעה שילדיה שהו עימה בתוך הרכב. בעלה של ופאא, מחמוד, נרצח באותו האופן לפני ארבע שנים.

טל הוכמן מנכ"לית שדולת הנשים: "זה רצח מגדרי שקורה כאן בישראל. החברה הבדואית והערבית כולה חיה תחת טרור של ארגוני פשיעה, ואוכלוסיות שלמות, ובמיוחד נשים וילדים, חיות בפחד מתמשך, ללא הגנה וללא ביטחון. זהו הרצח השלישי מתחילת שנת 2026 לאחר וואפה חסארמה ואינה דנילוב ז"ל".