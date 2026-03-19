שוטרי מחוז צפון פענחו את רצח ריאד סאלם, בן 19 מדיר חנא, שנורה למוות בדצמבר האחרון. בתום חקירה מורכבת, הודיעה היום (חמישי) המשטרה כי כתב אישום יוגש נגד ארבעה חברי חוליה החשודים במעורבות ברצח.

על פי ממצאי החקירה, בליל ה-12 בדצמבר הגיעו שני רעולי פנים לביתו של סאלם, השליכו חפצים לעבר הבית כדי לגרום לו לצאת, וכשיצא, ירו בו מטווח אפס ונמלטו מהמקום. מותו נקבע זמן קצר לאחר מכן בבית החולים.

דוברות המשטרה

כוחות משטרה גדולים ולוחמי מג"ב פתחו מיד בסריקות וחקירה אינטנסיבית, שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך החקירה הסמויה נעצר אחד החשודים בנתב"ג בינואר, בעת שניסה להימלט מהארץ. בהמשך נעצר גם הנהג שסייע להימלטות היורים מזירת הרצח.

שני חשודים נוספים הצליחו להימלט לשטחי יהודה ושומרון, אך לאחר מאמצים מודיעיניים אותרו במלון בעיר קלקיליה ונעצרו בפעילות מיוחדת של מסתערבי מג"ב איו"ש.

לפי המשטרה, כלל חברי החוליה - תושבי דיר חנא בגילאי 18 עד 29 נקשרו לאירוע באמצעות ראיות שנאספו במהלך החקירה. כתב האישום צפוי להיות מוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות פשיעה חמורה ולמצות את הדין עם המעורבים.