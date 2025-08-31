דקר במספריים את בן זוגה של אימו - בגלל ויכוח על מוזיקה

תושב המרכז, גבר בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחשד לתקיפה • הקורבן פונה לבית החולים במצב בינוני • החשוד נתפס מחוץ לבית כשברשותו חומר החשוד כסם • בית המשפט הורה על שליחתו להסתכלות פסיכיאטרית

לי עייש
לי עייש 
עצור , אזיקים , אילוסטרציה , תמונה אין קשר לנאמר בכתבה
גבר מאזור המרכז, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחשד שדקר את בן זוגה של אימו באמצעות מספריים - על רקע ויכוח על מוזיקה שהתפתח בבית. הקורבן פונה לבית החולים במצב בינוני.

החשוד נתפס מחוץ לבית כשברשותו חומר החשוד כסם, ובחקירתו הכחיש את המיוחס לו. בית המשפט האריך את מעצרו בשלושה ימים והורה על שליחתו להסתכלות פסיכיאטרית.

