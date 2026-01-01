ארי קלמן, מנכ"ל חברת הביטוח "מנורה מבטחים", הוא הבכיר שנחקר בפרשת ההסתדרות - כך ניתן לפרסם הבוקר (חמישי). בנוסף נחקרו גם המשנה שלו, אורית קרמר ויו"ר הדירקטוריון יהודה בן אסייג.

כזכור, ביום שלישי האחרון נודע כי השלושה נחקרו באזהרה לאחר חיפושים נרחבים שביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. בתום החקירה, הם שוחררו בתנאים מגבילים.

המשטרה חושדת כי חברת הביטוח הייתה חלק מקשרי השוחד בפרשת ההסתדרות, כאשר העובדים שהועברו לייצוג סוכן הביטוח עזרא גבאי - בוטחו במנורה מבטחים. כעת המשטרה בודקת מה התמורה שנתנה החברה, ולמי בדיוק ניתנה.

האזנות הסתר שמסבכות את ארנון בר דוד - והחשד נגד השר מיקי זוהר

לאחרונה פרסם פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרטים על הקלטת סתר של יו"ר ההסתדרות, בה נשמע אומר "להכין את ראשון לציון", לאחר שהזכיר שמות של שתי עיריות שעובדיהן הועברו לסוכנות הביטוח של עזרא גבאי.

במשטרה חושדים שהמעורבים ניסו להעביר את עובדי עיריית ראשון לציון לייצוג סוכנות הביטוח של עזרא גבאי. בדומה למה שנעשה בערים וחברות אחרות. בר דוד טען כי הכוונה לנושא אחר שעלה באותן ערים ובהמשך גם שם. כזכור בכיר בעיריית ראשון לציון נחקר בפרשה, לפי החשד הוא היה חלק מהמזימה.

המשטרה חושדת כי לשר התרבות והספורט מיקי זוהר מעורב בפרשה, לאחרונה פרסמנו כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אישרה לחקור את השר. לטענת המשטרה, ישנם ראיות נגדו למעשי שוחד. בעקבות החשד, נאסר על החשודים הנוספים ליצור עימו קשר. נציין כי זוהר מכחיש את מעורבותו.