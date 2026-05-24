לוחם מג"ב דרום שהיה בחופשה בביתו באשקלון ביום שבת זיהה חשוד פורץ לרכב, פתח במרדף ועצר אותו לאחר מאבק אלים.

הלוחם, שהיה בדרכו לתפילת שחרית, זיהה את החשוד והבין כי מדובר באירוע פלילי בזמן אמת. אז, החל במרדף אחריו באמצעות רכבו הפרטי, תוך שהזעיק במקביל כוחות משטרה נוספים למקום.

לאחר מספר דקות, החשוד עצר את רכבו וניסה להימלט רגלית. הלוחם חתר למגע, השיג את החשוד והחל במעצרו, זאת תוך שהחשוד מתנגד באלימות למעצר. הלוחם נפצע במהלך המאבק באורח קל לאחר שהחשוד נשך אותו ברגלו, ופונה לקבלת טיפול רפואי.

החשוד הינו שוהה בלתי חוקי תושב רמאללה, והוא הועבר להמשך חקירה בתחנת אשקלון של המשטרה.