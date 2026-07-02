ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, הקליטה את עד התביעה ליאור אבודרהם בפרשת מקורבי בן גביר - ומכשיר ההקלטה נעלם. פרשננו לענייני משטרה, משה שטיינמץ, פרסם הערב (חמישי) היכן נמצא המכשיר לטענתה של שושן, החשודה כעת בהעלמתו.

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בחקירתה טענה שושן כי מסרה את מכשיר ההקלטה לבנה. הבן נחקר בנושא וטען מצידו כי השליך את המכשיר ביער. בעקבות כך, לקחו החוקרים את הבן לשחזור ולחיפושים באזור, אך מכשיר ההקלטה לא נמצא.

ניצב שושן, שטענה כי הדבר נעשה ללא ידיעתה וכי לא היו על המכשיר הקלטות נוספות, חשודה גם בהשמדת ראיה. במקביל, היא הודיעה למפכ"ל המשטרה כי לא תשוב לתפקידה עד לתום חקירת הפרשה.