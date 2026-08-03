נהג האוטובוס שהותקף בירושלים משחזר: "ראיתי את המוות בעיניים"

אירוע אלימות קשה בירושלים: מועתסם אל-קאק, נהג אוטובוס בקו 2 של חברת סופרבוס, הותקף על ידי חבורת נערים בעת שעמד ברמזור אדום. הנהג שחזר בריאיון לכתבנו שלומי הלר את רגעי האימה: "ראיתי את המוות בעיניים. יעני אם הם היו יכולים להיכנס לתוך האוטובוס, הייתי יעני... זכרונו לברכה, כמו שאומרים".

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אל-קאק תיאר כיצד שמע דפיקות על האוטובוס, וכשפתח מעט את החלון ספג מכות קשות שהובילו לאובדן הכרה ולשבירת שיניו: "פתאום אני מסתכל, המראה ירדה. אני פותח את החלון... בום, לא יודע מה יש לי. כולי דימום... איבדתי הכרה איזה שתיים-שלוש דקות... שברו לי את השיניים".

בעקבות התקיפה פונה אל-קאק לבית החולים, בעוד שבמשטרה פתחו בחקירה לאיתור המעורבים, אך לפי שעה לא נעצרו חשודים.

התקרית מצטרפת לרצף אירועי אלימות נגד נהגים בתחבורה הציבורית, ועל רקע זה קוראים בארגון "כוח לעובדים" לתגבור משמעותי של יחידת האבטחה. תום פרומוביץ', רכז איגוד מקצועי בארגון, הבהיר כי "לא הגיוני שרק שלושה מאבטחים אחראים על טיפול באלימות כלפי נהגי אוטובוסים בכל ירושלים".

הפרגוד

אל-קאק עצמו קרא להכרה רשמית במעמדם: "צריך להיות פתרון, פתרון אמיתי... תכיר בנו כעובדי מדינה. למה? מה יש בזה? אנחנו משרתים את כל סוגי העם".