ביצע מעשה מגונה בתינוקת: הוחמר עונשו של עבריין מין

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) את ערעורו של נאשם שהורשע במעשים מגונים כלפי קטינים ובפרסום תועבה, והעלה את עונשו משש שנים וחמישה חודשים לשמונה שנות מאסר בפועל. ההחמרה בעונשו הגיעה בעקבות ערעור שהוגש באמצעות המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.

במסגרת הרשעתו, הנאשם הודה בהסדר טיעון על שורת עבירות מין, בהן מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו הייתה שרויה החזקה, פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 16 שלא בהסכמתו החופשית, שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה והחזקה וצריכה של פרסום תועבה ובו דמותו של קטין.

לפי כתב האישום המתוקן, במקרה אחד, הנאשם, עובד סניטרי בבית חולים, צילם והפיץ תמונה של ילדה עירומה בחדר ניתוח בעודה מורדמת לקראת ניתוח. במקרה אחר, ביצע הנאשם מעשים מיניים בשני קטינים בני משפחה, אחת מהן תינוקת בת 9 חודשים. הנאשם תיעד את כלל המעשים האמורים בסרטונים ובתמונות בטלפון הנייד שלו, ובשלב מסוים אף העביר חלק מהתיעודים לחברו. נוסף על כך, החזיק הנאשם במספר טלפונים ניידים בהם נשמרו סרטונים ותמונות פורנוגרפיים של קטינים.

בערעור שהגישה פרקליטות המדינה, נטען כי חומרת המעשים ונסיבות ביצועם מחייבים עונש חמור מזה שנגזר עליו בבית המשפט המחוזי. עוד נטען כי פגיעה בקטינים צריכה לבוא לידי ביטוי בענישה מחמירה ומרתיעה, במיוחד כשמדובר בשימוש בגוף הקטינים ליצירת חומרים פורנוגרפיים, וכשהפוגע הוא איש צוות רפואי וקרוב משפחה. מנגד, בערעור שהגיש הנאשם נטען כי העונש שהושת עליו חמור מדי, וכי לא ניתן משקל מספיק לכך שהודה בביצוע העבירות וביטא חרטה וצער.

דוברות המשטרה

בפסק הדין נכתב: "מדובר באדם חסר גבולות וחסר מעצורים שהפגין התנהגות מינית ראויה לכל גנאי. מדובר במעשים חמורים ביותר, המחייבים ענישה משמעותית שתשקף את הסלידה העמוקה מהם".