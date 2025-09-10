סיפורו של "מלך גנבי הרכב" – שהטיל אימה במרכז הארץ

מומלצים -

"פתאום קם אדם בבוקר ומגלה שמכוניתו חלפה עם הרוח – או במקרה הטוב נפרצה ותכולתה נשדדה": במילים האלו פתח בית המשפט את גזר הדין נגד הנאשם מחמד עגל, שאמנם לא גנב רכבים במו ידיו, אבל עמד בראש חולייה כזו: תכנן, סחט והטיל פחד.

כך, במשך שבעה חודשים נגנבו יותר מ־80 כלי רכב מעשרות ערים במרכז הארץ: מאזדה, טויוטה, וגם יונדאי וקיה. כולם הועברו לשטחי הרשות הפלסטינית.

כך התנהלה השיטה: מיד עם קבלת הרכבים הגנובים, הציף הנאשם את בעלי המכוניות בשיחות טלפון – עשרות ברצף, גם בשעות לילה מאוחרות. בדרישה אחת: לשלם בין 15 ל־30 אלף שקלים, אחרת הרכב ייעלם ויפורק. בארבעה מקרים הכופר שולם, ושליחים של הקורבנות נכנסו לשטחי יהודה ושומרון כדי להחזיר את הרכב.

בית המשפט קבע כי גם אם לא פרץ בעצמו, הנאשם עמד בחלקה העליון של ההיררכיה, גרם לנזקים כלכליים ונפשיים, והטיל מורא אמיתי על הקורבנות. וכאן מגיעה נקודת המפתח: גזר הדין – תקדימי. 20 שנות מאסר בפועל. לא עוד ענישה מקלה על גנבי רכבים, אלא עונש משמעותי למי שעמד מאחורי השיטה.

מלבד המאסר, על הנאשם נגזר לשלם גם קנס של 350 אלף שקלים, והוא יצטרך לפצות כל מתלונן נגדו ב-2,500 שקלים. כך שכל מי ששילם כופר – יקבל את כספו בחזרה.

מדובר בפרשה חריגה ומיוחדת – לראשונה נגזר עונש כבד על מי שלא גנב בעצמו אלא ניהל את החוליה. המסר ברור: גם מי שמכוון מלמעלה יישב שנים ארוכות בכלא. כעת, השאלה הגדולה היא האם הענישה תספיק כדי לבלום את מכת הגניבות, שפוגעת באלפי בעלי רכבים מדי שנה.

