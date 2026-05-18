היעלמות היימנוט קסאו: במשטרה אישרו - נבדקים כיווני חקירה חדשים

פרשת היעלמותה של היימנוט קסאו: נציגת המשטרה אישרה היום (שני) בדיון בכנסת בנושא סטטוס החיפושים כי במסגרת החקירה נבדקים כיווני חקירה חדשים, בהם גם כאלה שלא נבדקו בעבר.

התיק נחקר כיום על ידי צוות ייעודי ביאחב"ל בלהב 433. נציגת המשטרה סיפרה בכנסת כי שלב לימוד חומרי החקירה הסתיים - והצוות עבר לביצוע פעולות חקירה.

כזכור, קסאו נעלמה בעיר צפת ב-25 בפברואר 2024. בחודש ינואר האחרון ניקה בית המשפט גבר ששמו נקשר תחילה לפרשת היעלמותה של קסאו מכל המיוחס לו בהקשר של הפרשה לאחר שהראיות נגדו קרסו. למשטרה נכון לכרגע אין חשודים, והחקירה עדיין מתנהלת.

ועדת העלייה של הכנסת התכנסה בדצמבר האחרון לדיון מעקב גלוי על מצב החיפושים אחר היימנוט, שאליו לא הגיעו נציגי המשטרה. אביה, טספאי, אמר אז: "מצער אותנו שמשטרת ישראל לא נוכחת בדיון כדי לספק תשובות. נעשים מאמצים כדי למצוא את היימנוט, אך עד היום הם לא הצליחו להביא תוצאות".