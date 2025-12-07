עם מנפץ שמשות ומפתחות: שני שב"חים נעצרו בחשד לגניבת רכב

שני שוהים בלתי חוקיים, בני 18 ו-31 נעצרו על ידי שוטרי תחנת מסובים בחשד לגניבת רכב מקרית אונו, כל הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

אתמול בבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה על גבר חשוד בקרית אונו שניפץ חלון רכב. שוטרים הגיעו מיד למקום ואיתרו שני חשודים שניסו להימלט. השוטרים ניהלו מרדף רגלי ועצרו את החשודים.

ברשות אחד החשודים נתפסו כלי פריצה, בהם 3 שלטים אוניברסליים, מחשב וקונקטור להנעת כלי רכב ומנפץ שמשות. כמו כן נתפס כסף מזומן בסך 1,500 שקלים בנוסף לרכב עם חלון מנופץ.

i24NEWS

החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלאו. ואתמול, בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרם עד מחר.