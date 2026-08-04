עורכת דין נעצרה בחשד שהדיחה קטינים לעדות שקר, כדי לייצר אליבי ללקוח שנחשד במסע הצתה וירי בעיר רמלה. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (שלישי) לראשונה תיעוד של מסע ההרס הזה - ואת המאמצים לחלץ את החשוד המרכזי, באמצעות עדויות שקר.

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זה התחיל כתיק ביטחוני חריג של הצתות, ירי ומעשי טרור בלב רמלה. היום, שבעה חודשים אחרי הגשת כתב האישום, החקירה מקבלת תפנית דרמטית: עורכת הדין של הנאשם המרכזי נעצרת, יחד עם ארבעה מבני משפחתו, בחשד שניסו לבנות עבורו אליבי באמצעות הדחת קטינים לעדות שקר.

בתיעוד הבלעדי שהגיע לידנו, נראים הירי וההצתות שבגינם הוגש כתב האישום. הפרשה החלה לאחר עימות בין בני משפחה המוכרת היטב לימ"ר מרכז לשוטרים בדצמבר 2025, כשהנאשם המרכזי ובן משפחה נוסף החליטו לבצע פיגועי הצתה נגד יהודים ברחוב הגלעד ברמלה.

באותו לילה הוצתו כלי רכב. בהמשך בוצע ירי לעבר כלי רכב ובניין מגורים, ואחד הקליעים חדר למטבח של אחת הדירות. המטרה הייתה להטיל פחד ובהלה בציבור ולהרתיע את המשטרה. במהלך החקירה עלה שוב ושוב שמו של השר איתמר בן גביר, שנתפס בעיני הנאשמים כסמל למדיניות האכיפה.

"כעסנו מאוד על המשטרה, לא היה תכנון מוקדם לזה. באותו יום שעצרו את דוד שלי והבת שלו דיברנו על מה שהיה ואז **** אמר לי: ׳מה אתה רוצה לעשות?׳ אני אמרתי לו: ׳בוא נלך לגלעד 2, נשרוף רכבים ונבצע ירי׳".

בהמשך החקירה מתאר הנאשם כיצד, בוצעו המעשים. "אני הבאתי אקדח ואת הבקבוק של הבנזין מהמחסן של דוד שלי. **** לקח את הטלפונים שלנו והלך לבית שלו שם השאיר את הטלפונים, החליף בגדים והביא איתו כפפות ורעלות פנים, ויצאנו לכיוון רחוב הגלעד שם גרים יהודים. הלכתי לכיוון הרכבים ושרפתי אותם. **** עמד מאחוריי וירה באקדח בערך 13 יריות".

החוקר: "בגלל שעצרו את דוד שלכם עשיתם את כל זה?". החשוד: "בגלל השוטרים של בן גביר הם עושים לנו בכוונה. עושים בלאגן כשאין בלאגן".

בינואר הוגש כתב האישום. אלא שבחודש מאי פנתה עורכת הדין של הנאשם המרכזי לימ"ר מרכז וטענה כי ברשותה ראיות מזכות שלפיהן הוא כלל לא היה בזירת האירועים, אלא שהה במקום אחר בזמן ביצוע העבירות.

החוקרים קיבלו את החומרים והעבירו אותם לבחינת הפרקליטות. אלא שבמקביל התעורר חשד באשר למקור הראיות ולאופן השגתן, ונפתחה חקירה סמויה.

לפי החשד, עורכת הדין וארבעה מבני משפחתו של הנאשם, בהם גם אביו פנו למספר קטינים ולהוריהם בניסיון לגרום להם למסור עדויות שלפיהן הנאשם שהה עמם בזמן ביצוע העבירות, במטרה ליצור עבורו אליבי.

במסגרת החקירה נגבו עדויות ממספר קטינים, בהם גם נערות. לפי החשד, לחלקם הוצעו כספים, ובמקרים אחרים הופעלו עליהם לחצים ואיומים. בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, עצרו היום שוטרי ימ"ר מרכז את עורכת הדין וארבעת בני משפחתו של הנאשם. מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם, בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר ושיבוש ההליך הפלילי המתנהל בתיק הביטחוני.