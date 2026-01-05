המשטרה מבקשת את התכתבויות הפצ"רית לשעבר עם עורכי דינה

במסגרת השלמות החקירה בתיק יפעת תומר-ירושלמי, פנתה המשטרה לבית המשפט בבקשה לעיין בחומרים שנתפסו אצלה ואצל התובע הצבאי הראשי לשעבר • בין החומרים - קבוצות וואטסאפ עם עורכי דינה • מהבקשה נחשף שם הפרשה

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים 
הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי ביציאה מנווה תרצה, 7.11.25
הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי ביציאה מנווה תרצה, 7.11.25

במסגרת השלמות החקירה בתיק הפצ"רית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי: המשטרה מבקשת היום (שני) מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצלה ואצל התובע הצבאי הראשי לשעבר, מתן סולומש, בהם התכתבויות בקבוצות וואטסאפ של ירושלמי עם עורכי דינה. מהבקשה נחשף שם הפרשה - "בלי סודות".

לפני כחודשיים פרסמנו ב-i24NEWS כי מסתמן שהפצ"רית לשעבר פעלה בלי לעדכן את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. גם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולומש, החשוד בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, נעצר. 

פרקליטו של סולומש הבהיר כי הוא מוכן לעבור עימות ופוליגרף: "יש תכתובות אותנטיות שמעידות שהדבר הזה הובא לידיעתי בדיעבד הן על בדיקת הפוליגרף שהודלפה והן על הסרטונים שהודלפו", אמר.

אלופה בטיוח: הטלפון של הפצ"רית נמצא

סולומש ויו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, החשוד בפרשת השחיתות בארגונו חולקים את אותו תא המעצר - כך פרסמה לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש. השניים, נעצרו בהפרש של שעות בודדות באירועים שונים.

