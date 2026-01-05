המשטרה מבקשת את התכתבויות הפצ"רית לשעבר עם עורכי דינה

במסגרת השלמות החקירה בתיק הפצ"רית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי: המשטרה מבקשת היום (שני) מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצלה ואצל התובע הצבאי הראשי לשעבר, מתן סולומש, בהם התכתבויות בקבוצות וואטסאפ של ירושלמי עם עורכי דינה. מהבקשה נחשף שם הפרשה - "בלי סודות".

לפני כחודשיים פרסמנו ב-i24NEWS כי מסתמן שהפצ"רית לשעבר פעלה בלי לעדכן את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. גם התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולומש, החשוד בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, נעצר.

פרקליטו של סולומש הבהיר כי הוא מוכן לעבור עימות ופוליגרף: "יש תכתובות אותנטיות שמעידות שהדבר הזה הובא לידיעתי בדיעבד הן על בדיקת הפוליגרף שהודלפה והן על הסרטונים שהודלפו", אמר.

סולומש ויו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, החשוד בפרשת השחיתות בארגונו חולקים את אותו תא המעצר - כך פרסמה לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש. השניים, נעצרו בהפרש של שעות בודדות באירועים שונים.