נתפס בדירת מסתור עם אקדח: רופא נעצר בחשד שרצח את אחיו
הירי התרחש לפנות בוקר בעיר עראבה, אז נפצע אדם באורח קשה ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו • בתום מצוד לילי נעצר החשוד - רופא בן 36, אחיו של המנוח - בדירת מסתור בעיר, כשאקדח ברשותו
המשטרה עצרה אמש (שבת) רופא בן 36 תושב עראבה בחשד לרצח אחיו. החשוד אותר בדירת מסתור כשאקדח ברשותו.
אמש לפנות בוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אירוע ירי בעיר עראבה, בו נפצע אדם באורח קשה ופונה לקבלת טיפול בבית החולים - שם נקבע הבוקר מותו. עם קבלת הדיווח כוחות גדולים הגיעו למקום האירוע, פתחו בסריקות אודות חשודים ובחקירה מהירה ונרחבת.
חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל והחשוד הובא לחקירה ביחידתם בסיומה יובא לדיון בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך מעצרו.
