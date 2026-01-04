נתפס בדירת מסתור עם אקדח: רופא נעצר בחשד שרצח את אחיו

הירי התרחש לפנות בוקר בעיר עראבה, אז נפצע אדם באורח קשה ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו • בתום מצוד לילי נעצר החשוד - רופא בן 36, אחיו של המנוח - בדירת מסתור בעיר, כשאקדח ברשותו

