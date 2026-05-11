קשה לקריאה: כתב אישום חמור הוגש נגד תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, נשוי ואב לארבעה, שמואשם בשורה ארוכה של עבירות מין קשות שביצע לכאורה בילדיו הקטינים, זאת לצד הפצה, צריכה וסחר בחומרי תועבה של קטינים ברשת.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כתב האישום מגיע לאחר שהתנהלה חקירה סמויה בלהב 433, בהמשך לדיווח שהגיע ליחידה 105 (המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת). לפי כתב האישום, הנאשם ניהל לאורך חודשים ואף שנים שיחות והתכתבויות בעלות אופי מיני עם משתמשים שונים בטלגרם ובאתרי צ'אט אנונימיים, חלקן עם הורים אחרים, שבמהלכן שיתף תמונות, סרטונים ופנטזיות מיניות הקשורות בילדיו.

בין שלל ההתכתבויות שאותרו בטלפון הנייד נמצאו שיחות מצמררות במיוחד. באחת מהן, כתב אחד המשתמשים: "תענוג לגדל אותם ככה - להכיר את ה*** של אבא מגיל אפס בלי לפחד או להתבייש ממנו". הנאשם השיב: "כן צריך, אפילו חייב, שילמד". בהמשך ההתכתבות השניים דנו כיצד לבצע את המעשים בהדרגה מבלי לעורר חשד מצד האם או הילדים. הנאשם טען: "צריך בעדינות כדי שאמא שלו לא תחשוף". לכך השיב המשתמש: "אין שום סיבה שתדע, וברור שבעדינות. הילד צריך לאהוב אותך, לא לשנוא".

לפי כתב האישום, באחד המקרים תיעד הנאשם את עצמו מבצע מעשים מיניים כשהילדים נמצאים בסמוך אליו, ובמקרים אחרים צילם את ילדיו בזמן שישנו או התקלחו ושמר את התיעוד בטלפון הנייד שלו או שלח אותו לאחרים ברשת. בהזדמנות אחרת במהלך שיחה מינית באתר צ'אט אנונימי גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה לבצע עבירת מין בבנו הקטין, לתעד את המעשה ולשלוח את התמונות למשתמש אחר.

למרבה הזוועה, הנאשם השתמש בפונקציה בטלגרם המאפשרת "להפשיט" בני אדם בתמונות באמצעות בינה מלאכותית, ובאמצעותה הוא יצר, על פי האישום, תמונות עירום מזויפות של בתו הקטינה במטרה לבצע "עסקאות חליפין" בחומרי תועבה עם משתמשים אחרים.

במכשיר הנייד של הנאשם נמצאו עשרות תמונות ולפחות 159 סרטונים, במיוחד של קטינים, כולל תינוקות וילדים צעירים מאוד. יש לציין כי הנאשם הוא משרת מילואים פעיל ועובד בחברה מוכרת. במשך שנות עבודתו בחברה הוא ביצע, לכאורה, מעשים מגונים במשרד כלפי עובדים ועובדות מבלי שידעו על כך. בין היתר, הוא צילם את עצמו מבצע מעשים מיניים סמוך לעובדים בזמן העבודה ואף תיעד את עצמו בבית העלמין במהלך הלוויה של קרוב משפחה ושלח את התיעוד לאדם אחר במסגרת שיחה מינית.