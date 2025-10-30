פרסום ראשון: דוברת הפרקליטות הצבאית חשודה בהדלפת הסרטון משדה תימן | אבישי גרינצייג

פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן ממשיכה לעורר סערה. פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם הערב (חמישי) לראשונה, כי דוברת הפרקליטות הצבאית חשודה בפרשה.

מוקדם יותר היום, פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי המידע שהוביל לחקירה נגד הפצ"רית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן - הועבר על ידי ראש השב"כ דוד זיני. משב"כ, צה"ל והיועמ"שית נמסר: "לא נתייחס".

כזכור, צה"ל הודיע אתמול כי נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן ונבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית. הרמטכ״ל אישר את בקשתה של הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא. נציין כי בשלב זה היא אינה חשודה בפלילים.

בתקופה האחרונה נוהלה חקירה סמויה במשטרה שהייתה תחת צו איסור פרסום. ההתפתחות החקירתית, ממנה עלה החשד לפיו גורמים בפרקליטות הצבאית הדליפו את הסרטון, נרשמה לפני שבוע, והמעבר לחקירה גלויה - נרשם שלשום.

כזכור, המשטרה עיכבה ביולי 2024 מספר משרתי מילואים לחקירה בחשד למעשה סדום בעצור, פעולה שהובילה למחאה סביב הבסיס המשמש כמתקן מעצר ואף לפריצתו. באירועים השתתף חבר הכנסת סוכות, לצד השר עמיחי אליהו וח"כים נוספים. בהמשך אותו יום, הגיעו המחאות לבסיס בית ליד הסמוך לנתניה.

לפני מספר חודשים אישרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לחקור באזהרה את חברי הכנסת סוכות ו-ואטורי, ואת השר עמיחי אליהו, הח"כ מ"הציונות הדתית" הגיב כי מדובר ב"חקירה פוליטית ומגמתית, הם לא ישברו אותנו", אך בניגוד לשניים הנוספים - לא הודיע כי לא יתייצב לחקירה, במידה ויזומן.