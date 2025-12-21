ביקש מתלמידתו לשלוח תמונות עירום: אישום נגד מורה מהצפון

מורה מהצפון נאשם בביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית של תלמידה - כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה.

מכתב האישום עולה כי המורה, בן 44, עבד בבית ספר תיכון בו למדה הקורבן, שהייתה מתחת לגיל 16. עוד עולה כי ביצע בה מעשים מגונים מחוץ לשטחי בית הספר, במספר הזדמנויות וללא הסכמתה. כמו כן, הנאשם שלח לה במספר הזדמנויות תמונות שלו בעלות אופי מיני וכן ביקש ממנה מספר פעמים לשלוח לו תמונות עירום שלה על אף סירובה לכך. פרקליטות מחוז חיפה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.

ב-9 בדצמבר פרסמנו ב-i24NEWS מקרה חמור נוסף, בו גבר בשנות ה-30 לחייו מחיפה נעצר בחשד שאנס קטינה, לאחר שהציג עצמו כצלם אופנה והזמין אותה לדירתו לצורך צילומים. שם, על פי החשד, ביצע בה את העבירה.

מידע שהגיע אל i24NEWS מעלה כי החשוד נעצר לפני שנה בחשד דומה, אז נטען כי העצור אנס קטינה בת 15. על אף שהמשטרה סיימה את החקירה, התיק ממתין עד היום להחלטת הפרקליטות. מאז, הסתובב באופן חופשי וכעת נעצר בנסיבות דומות.