החשד - חטיפה ורצח: פרטים חדשים מההתפתחות בפרשת אביתר אזרזר | לי עייש

פרטים חדשים על הפרשת בת 7 השנים: ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה היום (שני) כי ישנו חשד לחטיפה וכן לרצח הצעיר אביתר אזרזר מבני ברק בשנת 2019.

אחד החשודים שנעצר בחשד למעורבות בתכנון ובביצוע הרצח, מסר בעבר עדות ושוחרר. החשוד, ישראל דוד (32) מבני ברק, נעצר יחד עם שני חשודים נוספים. אחד מהם מרצה עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר, שחוסל במלון בתל אביב. לפי החשד, השלושה פעלו יחד - וחטפו ורצחו את אזרזר.

בחקירתו הנוכחית בחר לשמור על זכות השתיקה, בטענה: "אין לי אמון במשטרה". מעצרו הוארך בשבוע, והמשטרה צפויה לבקש בהמשך את הארכת מעצרם של שני החשודים הנוספים.

כאמור, אמש פרסמנו כי נעצרו שני החשודים הנוספים במעורבות ברצח אביתר אזרזר. בכך עלה מספר החשודים שנעצרו בפרשה לשלושה. אזרזר, בן 18, אותר בדצמבר 2019 בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר במשך כשלושה שבועות. מאז נוהלה חקירה ממושכת בימ"ר תל אביב, שכללה מגוון פעולות חקירה במטרה לפענח את המקרה.