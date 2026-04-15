פרסום ראשון: שני קטינים נעצרו אתמול (שלישי) לאחר שפרסמו "מודעת אבל" לילד בן 13 מבאר יעקב ואף פתחו עמוד בטיקטוק בשם "יהי זכרו ברוך".

משטרת מחוז מרכז עצרה וחקרה שני קטינים בחשד למעורבות בפרסום "מודעת אבל" פוגענית לילד בן גילם מבאר יעקב במסגרת חרם שנפתח נגדו גם ברשתות החברתיות. בסיום החקירה נשלחו למעצר בית עד ליום שישי.

בהמשך לאירוע הקשה, המשטרה ערכה פעילות ערכית בתיכון בבאר יעקב בו לומד הילד הנפגע על מנת לחבק אותו ולהעביר מסר ברור בנושא. השוטרים עמדו בשער בית הספר עם כניסת התלמידים, שוחחו עם הילדים וליוו את הילד עד לכניסתו לכיתה. לאחר מכן, קצין הנוער פקד ספי לובר, עם רכזת המניעה רס"ל ירין קבסה, הרצו בפני כלל התלמידים על חומרת האירוע, הפן הפלילי שבו וההשלכות כלפי הילדים הפוגעים.