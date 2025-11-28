"דמנו הפקר": נהג אוטובוס הותקף קשות ע"י נערים בנתניה

בפעם השנייה בתוך חודש בעיר: נהג אוטובוס הותקף קשות אמש (חמישי) באבנים על ידי בני נוער במהלך עבודתו בנתניה. הוא נפצע והועבר לקבלת טיפול רפואי. עיריית נתניה התחמקה מאחריות על אכיפת החוק, ובתגובה ההסתדרות הלאומית מסרה כי "בכל קו שתופעל אלימות כנגד נהגים - הקו יושבת!", "אסור לנו להתעורר חלילה רק לאחר הלוויית הנהג הראשון שיירצח".

לאחר התקיפה, האוטובוס - קו 68 של חברת אקסטרה - הושבת עד להודעה חדשה, ומיושב ראש ועד העובדים באקסטרה נתניה נמסר כי "מדובר בעוד מקרה חריג וחמור. אנו קוראים לרשויות האכיפה לעצור את התוקפים לאלתר ולהענישם בחומרה. אסור שדם הנהגים יהיה הפקר".

מקרה זה מצטרף לאירוע בנתניה לפני חודש כאמור, בו נדקר קשות נהג אוטובוס אחר אשר עדיין מורדם ומונשם.

ההסתדרות הלאומית, שארגונו של הנהג שנפגע מאוגד בארגון הנהגים בה, כאמור מסרה בתגובה כי כל קו בו תופעל אלימות נגד נהגים יושבת. "אסור לנו להתעורר חלילה רק לאחר הלווית הנהג הראשון שיירצח על ידי נוסעים. הכתובת נמצאת על הקיר", הוסיפו, וציינו כי "המצב פשוט זוועה. יום אחר יום נהגים מותקפים, והמדינה עומדת מנגד. הקמת יחידת האבטחה לנהגי האוטובוסים חייבת לקום בהקדם לפני שיתרחש אסון נוסף".

ההסתדרות הלאומית

לפני מספר ימים פנתה ההסתדרות הלאומית לעיריית נתניה בדרישה כי תתערב, אולם זו כאמור הגיבה בלקוניות ואשררה דה פקטו את הפגיעה בנהגים מתוך אי פועלה בנושא. תגובתה למקרי האלימות כנגד נהגי התחבורה הציבורית וסכנת החיים בה מצויים הנהגים מצד התושבים הייתה כאמור: "העירייה אינה אחראית על אכיפת החוק".

לא רק בנתניה: כזכור, בתחילת החודש אירעו ארבע תקיפות של נהגי אוטובוס בחברת "סופרבוס" בירושלים. באחד המקרים גם נוסעים נפגעו ופונו לטיפול.

בנוסף, נהג "אגד" הותקף באכזריות ברכסים לפני כשבוע במהלך נסיעתו. בדומה לתקיפה אמש בנתניה, גם במקרה זה התקיפה בוצעה על ידי נערים - וכתוצאה ממנה הנהג אושפז בבית החולים לקבלת טיפול. בתגובה, הסתדרות וועד עובדי "אגד" החליטו להשבית את פעילות הקווים ברכסים למשך שעתיים בתחילת השבוע.