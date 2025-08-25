בחשד להתעללות בפעוטות: עובדת מעון בצפון ירושלים נעצרה

מומלצים -

עובדת מעון יום תושבת ירושלים בשנות ה-30 לחייה נעצרה אמש (ראשון) בגין חשד להתעללות כלפי פעוטות, זאת לאחר שהתקבלו על ידי המפקחת המעונות תיעודים קשים של החשודה מתעללת בחסרי ישע.

החקירה החלה בתאריך 3 באוגוסט, עת התקבלה תלונה במשטרה מידי מפקחת המעונות בה דיווחה על חשד להתנהלות אלימה של עובדת מעון בצפון העיר ירושלים כלפי הפעוטות, זאת לאחר שבמסגרת תפקידה צפתה המפקחת בתיעודי מצלמות המעון.

במסגרת פעולות החקירה, אספו חוקרי המשטרה חומרים ממצלמות האבטחה שבמקום ונאספו ממצאים. אמש אותרה ונעצרה כאמור החשודה, תושבת מחנה פליטים שועפאט , ביציאה ממקום מגוריה והיא הועברה לחקירה בתחנת שפט שבסיומה נכלאה.

הבוקר הובאה בפני בית משפט השלום ירושלים שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה בשלושה ימים לטובת המשך ומיצוי חקירת המקרה. לצד זאת, ממשיכים בימים אלו חוקרי המשטרה באיסוף עדויות מהורי ילדי המעון במטרה לגבש ראיות נוספות למעשיה.