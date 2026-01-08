ריב בין נהגים הסתיים ברצח: שריף חדיד נורה למוות בכביש 6

ריב בין נהגים הסתיים ברצח: שריף חדד בן ה-23 נורה הלילה (חמישי) למוות בכביש 6, סמוך למחלף עין תות. תחילה, מצבו של הצעיר מדלית אל כרמל הוגדר אנוש, אך בהמשך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו.

מפרטים ראשונים עולה, כי אחד הנהגים התקרב לנהג השני ולחברו עם חפץ חד. בתגובה, הנהג שהיה חמוש ביצע ירי ופצע אותו באורח אנוש.

תחילה, הוא ניסה להתפנות עצמאית לבית החולים, אך הזעיק כוחות מד"א סמוך למחלף יגור.

פרמדיק מד"א אחמד זיידאן וחובש מד"א נתנאל לוי, סיפרו:"חברנו לרכב פרטי ובתוכו היה גבר כבן 30 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופו".