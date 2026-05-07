מקורביו של מפקד מרחב שרון המודח תנ"צ אלי פינטו אומרים היום (חמישי): הוא ביקש לסיים את תפקידו בשל התנהלות מפקד המחוז נגדו, זאת לאחר שאמש פורסם ב-i24NEWS כי הוא צפוי להיות מודח בעקבות פרשת הרצח של בנימין ימנו זלקה.

מקורביו של מפקד מרחב שרון אומרים: "נושא הרצח בפתח תקווה טופל כראוי על ידי הדרגים הפיקודיים והמקצועיים של המרחב. מפקד המרחב פעל מידית דיווח על האירוע, מינה למחרת האירוע את היחידה ללוחמה בפשיעה לפענוח הרצח. היקף המעצרים והארכות מעצר מוכיחות על פעולה נחושה ומקצועית". לסיכום טענו "נוכח התנהגות המחוז ביקש מפקד המרחב לסיים את תפקידו. כיום מפקד המרחב נמצא בחופשת מחלה".

‏כזכור, אתמול פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי מפקד מרחב שרון במשטרה, תנ"צ אלי פינטו, צפוי להיות מודח בעקבות פרשת רצח ימנו זלקה, זאת מכיוון שתנ"צ פינטו נעדר מהתפקיד ומנותק קשר. ‏פינטו לא הגיע לזירת הרצח, זומן לריאיון אצל מפקד המחוז אך לא התייצב - ובהמשך הודיע על חופשה דחופה ללא מועד חזרה.

‏לפי עדויות שהגיעו ל-i24NEWS, בימים האחרונים אף יצא לנופש באילת ללא אישור ועדכון. ‏בצמרת המשטרה רואים את ההתנהלות בחומרה רבה - וההערכה: בדיון השיבוצים של המפכ"ל בשבוע הבא פינטו יסיים את תפקידו.

מהמשטרה נמסר בתגובה: "הניסיון לעסוק בעניינים פיקודיים פנימיים ובסדר יומם האישי של קציני משטרה לא ישפיע על ניהול החקירה ולא יסיט את המשטרה ממשימתה המרכזית - פענוח הרצח ומיצוי הדין עם המעורבים. החקירה מתנהלת באופן מקצועי, רציף ומאומץ על ידי יל"פ שרון, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים והחקירתיים. משטרת ישראל אינה נוהגת לפרט בנושאי שיח פיקודי פנימי".