אדם פנה ללשכת הרב יוסף בבקשה ל"דין רודף" על היועמ"שית

דוברות המשטרה מסרה היום (רביעי) כי לאחר פניית משרד לשירותי דת, נפתחה חקירה במחוז ירושלים בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים בעיר, ובו נכתב איום מפורש לפגיעה ביועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

לפי הדיווח, המכתב נמסר לידי לשכת הרב יצחק יוסף, מנהיג ש"ס, בבוקר היום, על ידי אזרח שהגיע לבית הרב וביקש את חתימתו, תוך שהמכתב כולל איומים ממשיים על חיי היועמ"שית. לשכת הרב פנתה מיד למשרד לשירותי דת, שהעביר את המידע למשטרה.

המשטרה הודיעה כי היא רואה בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור, ותפעל בנחישות לאיתור החשוד ולמיצוי הדין מול כל מי שישתמש באיומים או באלימות.