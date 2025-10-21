התפתחות בחקירת רצח שירלי יהודה, שהוצתה גופתה בלב ת"א

התפתחות בחקירת רצח שירלי יהודה ז"ל נרשמה היום (שלישי), זאת לאחר הארכת מעצרו של החשוד אורן דנן. אמש הוא נלקח לזירת הרצח וביצע "הובלה והצבעה". על פי החשד הוא רצח אותה והצית את גופתה בפארק בלב תל אביב. שירלי, הייתה בת 34 במותה ואם לשלושה ילדים קטנים.

דנן הורשע בעבר בחטיפה ומעשה מגונה בילדה בת 10. מחקירה ראשונית עולה כי הוא והקורבן, שירלי יהודה, עבדו יחד בסניף של רשת "אייס". מהחקירה עלה כי דנן התנפל על שירלי, דקר אותה למוות ולאחר מכן שפך על גופתה (שאותרה בגינה ציבורית צומת יגאל אלון-יצחק שדה) חומר דליק ונמלט מהמקום. ככל הנראה, גופתה הוצתה לאחר הרצח בניסיון לטשטש ראיות.

עובר אורח שהבחין בשריפה והתקרב לאזור, הבחין ברגלי אדם והזעיק את המשטרה, שגילתה כי מדובר בגופת אישה. המניע לרצח טרם ברור, דנן מכחיש קשר לחשדות אך בידי המשטרה ממצאים שקושרים אותו למעשה. כך או כך, דנו נשלח לבדיקה פסיכיאטרית ומעצרו הוארך. הוא שוחרר לפני כמה חודשים מהכלא אחרי שסיים לרצות 23 שנות מאסר וחשוד כי רצח אותה באכזריות.