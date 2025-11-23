עם מדי צה"ל וכפכפים: נעצר לאחר שהסיע ברכבו שני שב"חים

בפעילות משותפת של מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי יחידת המעברים אמש (שבת), נעצר אדם שהסיע ברכבו שני פלסטינים תושבי יהודה ושומרון, וניסה לחצות עימם את מחסום הכניסה לירושלים ללא אישור. הנהג היה לבוש מדי צה"ל עם דרגת רב-סרן. כשהתבקש לצאת מרכבו, הלוחמים במחסום הופתעו לגלות כי לרגליו הנהג לבש כפכפים.

רכבו של הנהג זוהה לראשונה על ידי תצפיתניות של כוח איסוף קרבי שפועל בגזרה, כשהוא נוסע על כביש 443 בסמוך לגדר ההפרדה ומעלה אליו שני חשודים באמצע הדרך, ולאחר מכן ממשיך בנסיעה לכיוון ירושלים. התצפיתניות התריעו על הרכב, שאותר לאחר מכן במחסום עופר בכניסה הצפונית לעיר.

תוך זמן קצר איתרו הכוחות את הרכב כשהוא נכנס למחסום וביקשו ממנו לעצור לבדיקה. כאמור, ברכב נהג אדם לבוש במדי צה״ל בדרגת רב-סרן, כשאיתו ברכב יושבים שני החשודים. בבדיקה ראשונית טען הנהג כי הוא משרת במילואים, מכיר את השניים ולקח אותם בטרמפ לירושלים.

לאחר בדיקה שביצעו הכוחות במחסום, התברר כי שני החשודים הינם תושבי השטחים ללא אישורי שהייה המנסים להיכנס לירושלים. נהג הרכב התבקש לצאת מהרכב לבירור נוסף, והלוחמים הופתעו לגלות שהוא לבוש מדים - וכפכפים.

דוברות המשטרה

מבירור שביצעו הלוחמים מול גורמי צה״ל עלה כי הנהג אינו משרת מילואים פעיל, וכי שירותו הסתיים לפני כשלושה שבועות. על פי החשד, החשוד עלה על המדים במטרה להימנע מבדיקה או לטשטש את נסיבות נסיעתו עם השניים. בעקבות זאת נעצר החשוד, יחד עם שני השוהים הבלתי חוקיים, וכולם הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.