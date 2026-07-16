רצח בניהו רזי: בית המשפט האריך היום (חמישי) את מעצר בת הזוג לשעבר בשבעה ימים, לאחר שנחקרה פעמיים מאז מעצרה. גם אחותה, שוטרת באגף התנועה, ואימה נחקרו אתמול.

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בחקירתה הכחישה את מעורבותה בתכנון המקדים לרצח אולם השופט קבע היום כי קיים חשד סביר - שאף התחזק - שהיתה חלק מהתארגנות לביצוע מעשה אלימות כלפיו וכלפי חברו מ'.

"היא נשארה ברכב באותו ערב, חששה מהתלקחות בעקבות היכרותה עמו", טען סנגורה, עו"ד עומרי שטרן, שהוסיף כי "בין השניים התנהלה מערכת יחסים ממושכת בת שלוש שנים ושהייתה קורבן לאלימות מצידו".

כאמור, אתמול פרסמנו כי אחותה של בת הזוג לשעבר שנעצרה, שוטרת בתפקידה, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע האלים, ובמהלך המפגש עודכנה על ידן על האירוע, וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים.

למרות זאת, היא לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת טענה שהיא סופגת איומים ישירים על חייה, וכך גם בת הזוג לשעבר, החשודה המרכזית בתכנון הרצח.

בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים, הרחקה למשך שמונה ימים ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. החקירה נמשכת.