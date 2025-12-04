"עבור אלפי דולרים": תושב אשקלון חשוד בריגול עבור איראן

שב"כ והמשטרה הודיעו הבוקר (חמישי) כי עצרו תושב אשקלון בן 37, שבמשך מספר חודשים קיים קשר עם גורמי מודיעין איראניים. כתב אישום יוגש נגדו בשעות הקרובות.

במסגרת חקירה שנוהלה בשב"כ וביחידה המרכזית (ימ"ר) ירושלים, עלה כי החשוד, אמיר מלכה, התבקש לבצע על ידי האיראנים משימות שונות ועמד איתם בקשר - וקיבל בתמורה תגמול כספי בערך של אלפי דולרים. מלכה נעצר במהלך חודש נובמבר האחרון.

אירוע זה מגיע ברקע שיח שמנהל שב"כ שיח מול השלטון המקומי, במטרה להעלאת המודעות הציבורית בסיכון ביצירת שיח עם גורמים איראניים, לאור ריבוי הניסיונות לגיוס ישראלים. ראש עיריית בת ים פרסם לאחרונה סרטון חריג, ובו הזהיר את התושבים מפני "הגעה איראנית", והוסיף כי ישנו חשש שעשרות נפלו בפח.

צביקה ברוט מסר בהמשך ל-i24NEWS כי תוך כיממה מפרסום הצהרתו, קיבל כ-10 פניות מתושבים שדיווחו על קשר עם גורמים איראניים.