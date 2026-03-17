פוענח רצח עומרי נאטור בחיפה: כתב אישום יוגש נגד בת זוגו

המשטרה השלימה היום (שלישי) את גיבוש התשתית הראייתית נגד בת אל ילמה בקר, תושבת חיפה בת 32, החשודה ברצח בן זוגה, עומרי נאטור, וכתב אישום נגדה יוגש בימים הקרובים.

פענוח הרצח התאפשר הודות לחקירה מואצת של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כרמל, שהצליחה לקשור את החשודה למעשה באמצעות ממצאים פורנזיים וכלי הרצח שאותר בזירה תוך שבועיים בלבד מיום האירוע.

חקירת המקרה החלה ב-1 במרץ 2026, אז התקבל דיווח על גבר ללא רוח חיים שנמצא בשכונת הדר בחיפה. השוטרים שהגיעו למקום זיהו את הקורבן כעומרי נאטור, צעיר בן 27 מירושלים, כשעל גופו סימני אלימות קשים.

כוחות המשטרה של מרחב כרמל, בפיקודם של מפקד המחוז ניצב יחיאל בוהדנה ומפקד המרחב ניצב משנה בועז סמוכה, הפעילו אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים כדי להתחקות אחר המתרחש בדירה.

החשודה, שהייתה בזירה בעת הגעת הכוחות, נעצרה מיד ונלקחה לחקירה. על פי ממצאי החקירה, השוטרים הצליחו לאתר את הכלי ששימש לביצוע הרצח, ועל אף שהחשודה הכחישה לאורך כל חקירותיה את המיוחס לה, הראיות שנאספו הפריכו את גרסתה.

התיק הועבר לפרקליטות המדינה, שתגיש את כתב האישום לבית המשפט בימים הקרובים.