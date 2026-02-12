המשטרה מערערת: לא לאפשר לצחי ברוורמן לצאת מהארץ

המשטרה הגישה היום ערעור על החלטת השופט מנחם מזרחי לבטל את איסור היציאה מהארץ של ראש הסגל של רה"מ, צחי ברוורמן. במשטרה טענו כי "פעולות החקירה שבוצעו מאז החלטה זו - חיזקו את החשדות כנגד המשיב באופן משמעותי".

בערר המשטרה נכתב כי "טעה בית משפט ששקל שיקולים שאינם בתחום מומחיותו כטובת מדינת ישראל ביחס לשאלה אם החשוד יחל את תפקיד השגריר בלונדון אם לאו, ומה יהיו ההשלכות של החלטה זו על המדינה. כך למשל, לא ברור על מה התבסס בית המשפט כשקבע כי יהיה בכך כדי לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם בריטניה, וכי יש למדינה ישראל אינטרסים חשובים יותר העומדים על הפרק מן המגבלות המתבקשות. המשטרה הוסיפה כי "העוררת תטען כי אין זה מתפקידו של בית המשפט לשקול שיקולים מסוג זה. אופי העבירות בהחלט מעלה חשש לשיבוש".

השופט מזרחי קבע אתמול בהחלטתו כי אף שאין להקל ראש בחקירה, יש לאזן בין צורכי החקירה לבין זכויותיו החוקתיות של החשוד והאינטרסים הרחבים של המדינה. "בימים אלו, רוחות מלחמה מנשבות. נוכח מעמדו של החשוד, ובכל הכבוד לחקירה המדוברת ואיני מקל בה ראש, יש אינטרסים חשובים יותר למדינת ישראל העומדים על הפרק מן ההגבלות המתבקשות במסגרת חקירה זו", כתב השופט בהחלטתו.

עוד ציין כי אמנם היחידה החוקרת רשאית להמשיך ולמצות את החקירה ככל שיידרש, אך לא ניתן לעשות זאת "על חשבון זכויות חוקתיות של החשוד". השופט הוסיף כי איסור יציאה מן הארץ פוגע בזכויות יסוד, ובמקרה זה יש בו גם פגיעה בחופש העיסוק וביחסי החוץ של מדינת ישראל עם בריטניה, שם מצופה ברוורמן להתחיל את כהונתו כשגריר