בן זוגה לשעבר של ליה מלכה, חן כהן, שנעצר בחשד למעורבות ברצח, נחקר אתמול (חמישי) במשך שעות בימ”ר מרכז. תחילה הגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה ואז הודיעו לו כי הוא עצור. הוא מכחיש את החשדות נגדו. נזכיר כי מלכה, בת 35 מראשון לציון, נרצחה בפיצוץ מכוניתה בנתיבי איילון אתמול.

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כהן אמר בחקירתו כי "בכלל ישנתי בבית. אתם יכולים לבדוק במצלמות, היו איתי בבית סבתא שלי והעוזרת. חרב עליי עולמי. אני לא קשור לזה בשום דרך. הבת שלי נשארה בלי אמא ואיבדתי את האישה. אני בעצמי בהלם”.

אלא שבמשטרה טוענים כי גרסתו מעוררת קשיים משמעותיים. לדבריהם, לשאלות הנוגעות לשעות הסמוכות לרצח ולאירועים שהתרחשו לאחר מכן הוא בחר שלא להשיב, ובחקירה עלה הרושם כי הוא "אינו זוכר" פרטים משמעותיים מאותו יום.

במשטרה מאשרים גם את הפרסום שלנו מאמש ולפיו נגד החשוד הוגשו תלונות קודמות. לכהן תיקי מב”ד פתוחים בגין איומים, ובמהלך השנה האחרונה הוגשו תלונות הנוגעות לאיומים כלפי ליה מלכה ובני משפחתה. התלונה האחרונה הוגשה ב-29 באפריל 2026. במשטרה מייחסים לו חשד לרצח לאחר תכנון. מעצרו הוארך בעשרה ימים.