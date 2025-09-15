סכסוך פעוט על מכירת קורקינט חשמלי הסתיים בירי קטלני בת"א

מומלצים -

מה שהתחיל כסכסוך פעוט על מכירת קורקינט חשמלי - הסתיים בירי קטלני, בלב תל אביב. לפי כתב האישום, האחים אחמד ועיסמאיל מחליס, תושבי העיר, ניהלו שיחות עם אחד הנאשמים שהתעניין ברכישה. מהר מאוד זה גלש לאיומים, ובאחת השיחות אף נשמעה ההתרברבות: "אם אתה גבר- תשלח לי מיקום". בהמשך - קבעו הצדדים להיפגש ליד בית קפה ברחוב גולדמן ביפו.

סמוך לשעה 02:45 באמצע הלילה, הגיעו האחים מחליס למקום בו קבעו, ושם פגשו את חבורת הנאשמים כשהם מצוידים באלות ובאבנים. סמוך לשעה 03:30, כשהבחינו באחים ברחוב לבנדה בתל אביב, אחד מהם שלף אקדח - וירה תשעה כדורים לעברם ולעבר כלי רכב חולפים.

אחמד נפצע אנושות, פונה לבית החולים איכילוב - ושם מת מפצעיו. אחיו עיסמאיל, נפצע קל ונמלט. בזירה נפרסו כוחות גדולים של מחוז תל אביב, והיחידה המרכזית פתחה במבצע חקירתי אינטנסיבי. בסופו של דבר, תיעודים, עדויות וראיות דיגיטליות - הן שהובילו לאיתור החשודים. החקירה נמשכה שבועות אחדים והסתיימה בהגשת כתב אישום חמור נגד שני הנאשמים.

צפו בדיווח המלא של ראש דסק הפלילים לי עייש