דקות לפני חיסול: עבריין נעצר - כשברכבו אמל"ח צה"לי

מרדף שלא רואים כל יום: בלשי תחנת רהט שסרקו את רכבו של עבריין מהפזורה הבדואית, מצאו מתחת למושב בקבוק מים ולידו שקית - אבל לא עם אוכל. היו שם אקדח גלוק, מחסנית ותחמושת - דקות לפני חיסול על רקע נקמת דם.

האקדח, כמו תחמושת רבה - מקורו בהברחות וגניבות מבסיסי צה"ל בדרום. נתונים בלעדיים שאנחנו חושפים על אמל"ח רב שנתפס בשבוע האחרון על ידי לוחמי המשמר הלאומי דרום ושוטרי מרחב הנגב בפזורה הבדואית: עשרות אמצעי לחימה, רימונים, חלקי נשק, מחסניות, רובה m-16 ו-5,000 כדורים שהגיעו לידיים של העבריינים.

גורם בכיר במשטרה אמר ל-i24NEWS: "מנענו פגיעה ב-3,000 קורבנות, מישהו בצה"ל חייב להתעורר לפני שזה יהיה מאוחר מדי. בסיסי הדרום מופקרים".

