סגן ראש עיר במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין

סגן ראש עיר במרכז הארץ, המשמש גם כממלא מקום, נעצר היום (רביעי) בחשד לביצוע עבירות מין בעובדת הכפופה לו. הוא יובא במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, כאשר במשטרה חושדים כי עובדות נוספות בעירייה הוטרדו.

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ראשיתה של החקירה בתלונה שהתקבלה במחוז מרכז מעובדת בעירייה. היא הובילה לפתיחת חקירה סמויה, שהפכה כאמור הבוקר לגלויה ובמסגרתה נעצר החשוד ונחקר בחשד לעבירות מין.

הוא יובא במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה ציינו עוד, כי בכוונתם לבקש להתיר את שמו לפרסום, לצורך איתור נפגעות נוספות ככל שישנן.