אחרי התאונה החריגה בת"א: העונש שנגזר על הזמר גידי גוב

הסדר טיעון הוסכם היום (חמישי) עם גידי גוב לאחר שפגע בחודש ספטמבר בשמונה רכבים בעת שנהג תחת השפעת אלכוהול בדרך איילון בתל אביב. במסגרת ההסדר, רשיונו יפסל למשך שנתיים והוא ייקנס ב-3,000 שקלים.

הזמר אמר בבית המשפט: "אני מצטער שזה קרה ולוקח אחריות". בזמן חקירתו הוא הודה: "שתיתי שני שוטים של וויסקי, התבלבלתי בין דוושת הגז לדוושת הבלם". בית המשפט אישר את ההסדר.

כזכור, לפני כחודש הוגש נגדו כתב אישום שם נכתב "גוב נהג במקום ציבורי כשהוא שיכור בכך שבבדיקת נשיפה נמצא כי ריכוז האלכוהול בדגימת ליטר אויר נשוף הייתה 376 מק"ג אלכוהול". כתב האישום אף מייחס לזמר נהיגה בקלות דעת, "בכך שכשל במבחני מאפיינים", וסירב לבצע מבחן עמידה.

בחקירה עלה עוד שרישיונו אינו בתוקף, ובלי שהייתה לו פוליסת ביטוח בתוקף על השימוש בו. על כן, הוא מואשם תחת סעיפי נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות, אי שמירה על רווח, התנהגות הגורמת נזק, סטייה מנתיב הנסיעה, תוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים, ונהיגה ברכב ללא ביטוח.