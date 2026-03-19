חשיפת i24NEWS: עורך הדין עידן דביר הוא החשוד בפרשת "מין תמורת ייצוג"

בית המשפט התיר היום (חמישי) לפרסום כי עורך הדין עידן דביר הוא החשוד בפרשת "מין תמורת ייצוג" שפורסמה השבוע לראשונה ב-i24NEWS. לפי החשד, עורך הדין ניצל מינית חיילות לאורך תקופה ממושכת, בין היתר באמצעות אקטים מיניים כחלופה לתשלום. בידי המשטרה אינדיקציה לעשרות קורבנות פוטנציאליות.

בימים האחרונים התחזקה התשתית הראייתית, והחקירה מצביעה על דפוס שיטתי ודפוסי פעולה שחזרו על עצמם: יצירת תלות רגשית ומקצועית, ואיתור מכוון של הקורבנות. את החקירה מנהל צוות חוקרות, ובנוסף לתלונות הרשמיות שהוגשו - נגבו כבר מספר עדויות.

כזכור חשפנו כי פרשיית עבירות מין חמורה במערכת הביטחון נחקרת בחודשים האחרונים בימ"ר מחוז מרכז וכי בתחילת השבוע היא עברה לשלב הגלוי עם מעצרו של עורך דין פלילי מוכר ממרכז הארץ, כאמור זהו עו"ד עידן דביר. עשרות בלשי הימ"ר פשטו על ביתו של דביר, יוצא הפרקליטות הצבאית. המעצר בוצע בשיתוף לשכת עורכי הדין.

הקורבנות הן חיילות בשירות סדיר וגם כאלה שכבר השתחררו - ובידי המשטרה ראיות שמצביעות על יותר מ-50 קורבנות. ראשיתה של הפרשייה בשתי חיילות שאזרו אומץ והגישו תלונה במשטרה - ומשם, כך לפי גורמי החקירה, נפתחה תיבת הפנדורה.

במסגרת החקירה נאספו עד כה ראיות ללפחות תשע עבירות מתחום עבירות המין וטוהר המידות. במשטרה יבקשו מחר להאריך את מעצרו ולהתיר את שמו לפרסום, בניסיון לאתר מתלוננות נוספות.

דובר מחוז מרכז במשטרה אמר ל-i24NEWS: "מדובר באחת הפרשיות החמורות שראינו. חקירה מסועפת, ערכית וחשובה שעברה הבוקר לשלב הגלוי". בכיר בימ"ר מרכז הוסיף: "עבירות שנמשכו לאורך שנים, צופים עשרות מתלוננות".