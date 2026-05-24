חשד: מאמן התעמלות בכיר ביצע עבירות מין במתעמלת במשך כעשור
מתעמלת הגישה תלונה במשטרה בגין המאמן שלה, בטענה כי ביצע בה ובאחותה, עבירות מין • הוא נעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין
חשד לעבירות מין בעולם הספורט: מאמן התעמלות בכיר נעצר הערב (ראשון) לאחר שמתעמלת התלוננה כי ביצע בה במשך כעשור מעשים מגונים. לטענתה, המעשים הללו התבצעו במהלך נסיעות ותחרויות בחו"ל.
המתלוננת טענה בחקירתה כי גם באחותה ביצע המאמן, תושב קריית אונו בן 51, עבירות מין. נחקר בחשד לביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין.
בתום חקירתו החשוד נכלא ומחר בבוקר יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. לצד זאת, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להוציא נגדו צו איסור עיסוק. אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע - ושוחררה בתנאים מגבילים.