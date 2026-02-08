הנערים שהחליטו לצוד פדופילים - וסיימו מאחורי הסורגים | תחקיר

נ', נער בן 15 ממשפחה נורמטיבית, תיאר את חייו עד לאחרונה כ"חיים רגילים לגמרי". הכל השתנה כשצפה עם חבריו בסרטון ויראלי על "ציידי פדופילים" והחליט לנסות זאת בעצמו. בחלק הראשון של פרויקט המיני-דוקו של i24NEWS, נחשפת השתלשלות האירועים המטלטלת: הנערים פיתחו שיטה, פיתו חשודים בעבירות מין באפליקציות מסרים ותיעדו אותם מודים במצלמה כי הגיעו למפגש מיני עם קטין.

אלא שבשלב זה, הגבולות היטשטשו. הנערים, שחשו כי המוסר לצדם, דרשו מהחשודים כסף בתמורה לאי-פרסום התיעוד. "כבר בשלב הזה מדובר באירוע מיוחד", מסביר עו"ד המעורב בתיק. המפנה הדרמטי חל כאשר אחד החשודים, לאחר שנדרש לשלם, החליט להתלונן במשטרה על סחיטה באיומים. החוקרים, בסיטואציה חסרת תקדים, שלחו את החשוד למסור את הכסף לנערים כשהוא תחת מעקב צמוד.

רגע המעצר היה נקודת השבירה עבור הנערים. "מפילים אותי לקרקע, הרגשתי שאני הולך למות", משחזר נ' את הרגע שבו הבלשים זינקו עליהם. עבור השוטרים, המשימה הייתה מורכבת רגשית. "אתה מגיע לתחנה ולא מבין מי הטוב ומי הרע", מתאר אחד הבלשים.

מצד אחד, מבוגרים שחשודים כי ביקשו לפגוע בקטינים, ומצד שני, קטינים שהפכו באופן רשמי לעברייני סחיטה באיומים.

