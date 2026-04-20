גבר בן 39 נעצר בחשד כי רצח הלילה (שני) בדקירות בבאר שבע את אשתו בת ה-40. בנוסף פצע את בנה בן ה-8 באורח קשה. כוחות רפואיים שהוזעקו למקום איתרו את האישה ונאלצו לקבוע את מותה. החשוד נעצר.

הילד שנפצע הוא בנה של הקורבן מנישואים ראשונים, ואינו בנו של החשוד. ⁠לשניים שני ילדים משותפים שהיו בבית ולא נפגעו. ⁠המניע נבדק, ההנחה כי יישלח לבדיקה פסיכיאטרית על ידי בית המשפט. אין לחשוד עבר של אירועי אלימות.

חובש רפואת חירום במד"א רון-אל ישראל אמר כי "מדובר בזירה מזעזעת, כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלה הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. ילד כבן 8 היה פצוע גם הוא, במצב קשה מאוד, פינינו אותו לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו".