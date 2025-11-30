פריצות והמוני שב"חים: תיעוד הלילות הפרועים בשרון

מכת פריצות וגניבות: תושבים רבים באזור השרון מדווחים שהם נאלצים לרדוף בעצמם אחרי הגנבים שמסתובבים בבתים שלהם, בזמן שהמשטרה נשארת חסרת אונים.

הערב (ראשון) פורסם ב"מהדורה המרכזית" תיעוד בו שב"חים נכנסים מהשטחים ומסתובבים חופשי, באין מפריע, ביישובים, פורצים לבתים ולגינות וגונים בתוך דקות כלי רכב ושלל חפצים ייקרי ערך.

בתקופה האחרונה, תושבים אף צילמו את הגנבים בשעת מעשה ואף שלחו את התמונות למשטרה שטוענת שהם עושים את מיטב יכולתם. המשטרה מבקשת מהתושבים - לא לרדוף אחרי הגנבים בעצמכם, אלא לשמור על קשר עין ולהתקשר אליהם.

