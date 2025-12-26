במאות קילוגרמים: סוכל ניסיון הברחת קנאביס במחסום ליד י-ם

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, ויחידת המעברים ובלשים תפסו אתמול (חמישי) מאות קילוגרמים של חומר החשוד כקנאביס במהלך פעילות במחסום א-זעים ליד ירושלים.

הנהג, בן 68 מראשון לציון, נסע ברכב מסחרי למחסום ועורר את חשדם של הכוחות, שהחליטו לעצור אותו ולבצע בדיקה מעמיקה. במהלך הבדיקה הבחינו כי מהרכב החשוד נדף ריח חזק של חומר החשוד כסם, ובעקבות זאת הוחלט להעבירו לנתיב בידוק ולבצע חיפוש מעמיק ברכב.

לאחר פתיחת תא המטען, אותרה כמות גדולה של קרטונים מלאים במגבות, על פי החשד הם היו שם במטרה להסוות את תכולת הרכב וליצור מצג שווא, מתוך הנחה כי הבדיקה תתמקד בקרטונים הראשונים בלבד. אך במהלך בהמשך החיפוש איתרו הכוחות בתוך הקרטונים עשרות שקים גדולים מלאים בחומר החשוד כסם, במשקל כולל של מאות קילוגרמים.

דוברות המשטרה

הנהג נעצר והועבר לחקירה בתחנת שלם במחוז ירושלים, ובמהלך היום יובא לדיון להארכת מעצרו. החומר החשוד הועבר להמשך בדיקות במעבדה.