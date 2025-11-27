כתב אישום נגד תושב בנימין שתקף עם מוט פלסטינית

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אריאל דהרי, בן 24 ממאחז עוז יאיר שבבנימין, שתקף אישה פלסטינית ומוסקי זיתים אחרים במטע סמוך לכפר תורמוס עיא לפני כחודש.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה, מעשה טרור של חבלה מחמירה בצוותא, חבלה במזיד לרכב בצוותא מתוך מניע גזעני.

על פי כתב האישום, דהרי הגיע למקום עם בני אדם נוספים כשהם רעולי פנים וכשהם מצוידים במקלות ואבנים. הפורעים רדפו אחר המוסקים, פגעו ברכב שהיה במקום והיכו מספר אנשים שהיו במקום. בנוסף, דהרי ואחרים פתחו את דלת רכבו של אחד מתושבי המקום בזמן שהוא היה בנסיעה, בניסיון להוציאו החוצה, ולאחר מכן הם ורדפו אחריו במורד הגבעה תוך יידוי אבנים לעברו.

במהלך האירוע, דהרי הכה אישה, תושבת המקום אשר הגיעה למסיק, בראשה ובגופה באמצעות מוט עץ, ולא חדל מלהכות אותה גם כשנפלה ארצה, וגרם לה פציעות משמעותיות שהצריכו טיפול רפואי. כמו כן, תקף דהרי עם אחרים שני אנשים נוספים והיכה אותם בעוצמה באמצעות המוט. אחד מהם נפל לרצפה לאחר שהוכה בחלק גופו העליון, והאחר הוכה בצלעותיו ונפל לרצפה גם כן.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.