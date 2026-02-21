פרסום ראשון: סוכלה רשת נרחבת להכנסת שב"חים לישראל

פרסום ראשון: ביחידה המרכזית של מג"ב דרום נחקרת בימים אלו פרשה רחבת היקף של רשת להסעת שוהים בלתי חוקיים שפעלה, על פי החשד, באזור הדרום. לפי גורמי החקירה, הרשת נוהלה בידי אזרחים ישראלים מהפזורה הבדואית, תוך חלוקת תפקידים ברורה בין מנהל מתאם לנהגים מבצעים.

בשלב זה נעצרו שלושה חשודים: שני נהגים שנתפסו "על חם" כשברכבם תשעה שוהים בלתי חוקיים, וחשוד נוסף שלפי המשטרה שימש כראש הרשת וניהל את מערך ההסעות.

על פי החשד, השוהים הבלתי חוקיים נאספו ממספר נקודות איסוף בנגב, כולל בסמוך לקו התפר שבדרום הר חברון, והוסעו לתוך שטח ישראל בתמורה למאות שקלים לכל אחד. במשטרה מעריכים כי לא מדובר באירועים נקודתיים, אלא בשיטה סדורה שפעלה לאורך זמן, ולכן נבדקים כעת מקרים קודמים שעשויים להיות קשורים לאותה רשת.

בחקירתם הודו השב"חים כי נכנסו לישראל ללא היתר וכי שילמו עבור ההסעה. מנגד, החשודים מכחישים כי ידעו שמדובר בשוהים בלתי חוקיים, וטוענים כי לא קיבלו תשלום. אחד מהם אף טען כי "בסך הכול עשיתי מצווה".

בימים הקרובים צפויים החוקרים לבצע עימותים בין השב"חים לבין הנהגים החשודים, כחלק מהמאמץ לבסס את החשדות ולהעמיק את החקירה. במשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך.