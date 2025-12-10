ראש להב 433 מני בנימין חשוד בשיתוף מידע עם ראש עיר לשעבר שנעצר, עימו היה בקשר

ראש להב 433 ניצב מני בנימין חשוד כי שיתף את ראש עיר לשעבר שנעצר הלילה במידע משטרתי, ופעל בניגוד עניינים לאחר שלא דיווח כי היה מצוי עימו בקשר אישי - כך התירה היום (רביעי) המחלקה לחקירות שוטרים לפרסם. קצין המשטרה שירת את רוב הקריירה במחוז צפון, והיה בין היתר מפקד תחנת נצרת. פרקליטו של מני בנימין טוען: "הוא המשיך את הקשר עם ראש העיר כדי שלא יחשוד שיש חקירה סמויה".

כאמור, פשיטת ענק התרחשה הלילה במסגרת מבצע מעצרים באזור נצרת, המכוון נגד בכירי ארגוני פשיעה הפועלים בצפון הארץ. ניצב בנימין, חשוד בנוסף כי בשלב שהבין כי נאספים ראיות בעניינו, פעל מול גורמים במשטרה על מנת שחומרי החקירה יועברו לטיפול יחידה אחרת - המצויה אף היא תחתיו.

מח"ש חששה כי הפעולות האסורות לכאורה של ניצב מני בנימין יימשכו, לכן היא בחרה לזמן אותו לחקירה לפני כחודש - ולא להמתין לפרוץ החקירה הסמויה. נזכיר, כי לצד החשדות שפעל בניגוד עניינים, חשוד ראש להב 433 כי פעל לכאורה לקידום קרוב משפחתו ביחידה עליה מפקד.

מוקדם יותר החודש פרסמנו הקלטות בלעדיות של ראש השב"כ זיני, בהן הוא מגבה את החלטת דני לוי להשאיר את ראש להב 433 בתפקידו. "בעיתות מבוכה לכו לפנים, המפכ"ל בעת מבוכה עם ראשי האגפים הלך לפניהם", עוד הוסיף: "הוא תחת הסיכון של ביקורת, בקלות יכל להגיד - 'סוגיה משפטית אני לא נכנס'".

עו"ד אורי קורב, בא כוחו של ניצב מני בנימין, הגיב: "הטענות לניגוד עניינים של ראש להב מופרכות ומביכות. הקשר של ניצב בנימין עם ראש העיר לשעבר היה מקצועי וגלוי לכל, ואף נמשך על רקע מקצועי זה, כדי שלא לפגוע בחקירה הסמויה.

"כך, גם המפגשים שקיים ראש להב עם ראש העיר היו גלויים וידועים והשתתפו בהם קציני משטרה בכירים. שיחות הטלפון עם ראש העיר לא הוסתרו מאיש וראש להב ידע כי ראש העיר מצוי בחקירה על כל המשתמע מכך. ראש להב לא מסר מידע על החקירה והמידע שנאסף על ידי להב הוא שהוביל להדחת ראש העיר מתפקידו. הטענה כי קשר מקצועי גלוי וידוע מסוג זה יוצר ניגוד עניינים, מעלה מחשבות נוגות ביחס לחקירה המתנהלת.

"בניגוד לנטען בדבר הנסיון להעביר את החקירה ליחידה תחתיו, ראש להב הוא שקבע לכתחילה מי ינהל את החקירה והעברת התיק נעשתה בין שתי יחידות כפופות לו, משיקולים מקצועיים. העובדה שמח״ש ממשיכה לטעון לחשדות בנושא, ובמיוחד הקישור הנטען לארגון פשיעה, היא מעשה שלא ייעשה - הפוגע לשווא בניצב בנימין ובאמון הציבור במערכת האכיפה".