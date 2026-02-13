בדרך לעבודה: לוחם מג"ב עצר שוהה בלתי חוקי שנהג ברכב גנוב

אתמול (חמישי) בשעות הבוקר המוקדמות, לוחם מג"ב, אופנוען מהחטיבה הטקטית, הבחין ברכב חשוד ברמזור בעיר מודיעין, בעת שעמד בדרכו לעבודה. כשהוא סימן לנהג לפתוח את החלון, הנהג התעלם ולא שיתף פעולה. במהלך הבדיקה, הבחין הלוחם שהחלון האחורי של הרכב שבור - עובדה שהגביר את חשדו.

הלוחם ירד מהאופנוע, עצר את הנהג והזעיק את שוטרי תחנת מודיעין לעזרתו. במבדק ראשוני עלה כי הרכב נגנב במהלך הלילה מהעיר קרית מלאכי, וכי החשוד, תושב שאינו מחזיק באישור שהייה חוקי, היה בדרכו לשטחי יהודה ושומרון.

החשוד נעצר ונלקח להמשך חקירה בתחנת קרית מלאכי, והרכב נתפס ונמסר לטיפול המשטרה. דוברות המשטרה ציינה כי הערנות והמקצועיות של הלוחם מנעו הברחת הרכב לגבולות יהודה ושומרון, וכי בזכותו נמנעה פגיעה אפשרית בציבור.