מתוך כעס: 22 חודשי מאסר לגבר שרצח סוסה הרה וסייח בחווה של אחיו

בית משפט השלום בכפר סבא גזר היום (שני) עונש מאסר בפועל של 22 חודשים על עומר חאג' יחיא, תושב טייבה שהורשע בבהתעללות בבעלי חיים לאחר שדקר למוות סוסה הרה וסייח בחוות הסוסים של אחיו. בנוסף, הוא חויב לשלם פיצוי של 100 אלף שקלים.

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מכתב האישום עולה, כי חאג' יחיא, על רקע כעסו כלפי אחיו, הגיע לחוות הסוסים בבעלותו, כשהוא מצויד בסכין גדולה בעלת להב באורך 18 ס"מ, ודקר ארבע פעמים באיזור הלב את הסוסה שהייתה בהריון, עד למותה.

מיד לאחר מכן, נכנס לתא נוסף בחווה ובאמצעות הסכין דקר למוות סייח. שוויים של הסוסה והסייח מוערך במאות אלפי שקלים. לאחר מעצרו, השתולל ותקף שוטרים. הפרקליטות הדגישה בכתב האישום כי חאג' יחיא התעלל בבעלי חיים, עינה אותם, התאכזר כלפיהם ופעל מתוך תכנון מוקדם, בקור רוח ובנחישות.

לפי סעיף 27א'

בגזר הדין הודגשה חומרת הפגיעה הבבעלי חיים: "ההגנה על בעלי החיים אינה מיועדת רק למניעת סבלם הישיר, אלא מהווה נדבך מרכז בעיצוב אופייה המוסרי של החברה. התאכזרות לבעלי חיים משקפת אטימות לב וקהות חושים, ומקימה סיכון ממשי להשחתת הנפש האנושית, אשר עלולה להוביל בסופו של דבר גם לפגיעה ובאלימות כלפי בני אדם אחרים".