חקירת פרשת בני הזוג שאותרו ללא רוח חיים במרכז הארץ נמשכת, כאשר הערב (שבת) מתחזק החשד לפיו מדובר ברצח והתאבדות. לצד זאת, הותר לפרסום כי בני הזוג הם רוסלן פריחודקו (46) ואולגה פריחודקו (44), הורים לילד בן 14, אשר נהגו לצאת לטיולים בימי שישי.

מוקדם יותר היום נודע כי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) מעורב באופן פעיל בחקירת נסיבות המוות הטרגי. מעורבותו של השב"כ מצביעה על תפנית אפשרית בכיווני החקירה שנבדקים בעקבות ממצאים בזירה, מעבר להנחות העבודה הראשוניות של גורמי אכיפת החוק.

כזכור, בני הזוג, תושבי אזור המרכז, יצאו מביתם בבוקר יום שישי לאחר שעדכנו את בני משפחתם כי בכוונתם לצאת לטיול מבלי למסור יעד מדויק. לאחר שנותק עמם הקשר במהלך היום, פנתה המשפחה המודאגת למשטרה והדגישה כי מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין ללא רקע נפשי, אך ציינה כי הבעל מחזיק באקדח ברישיון.

בעקבות הדיווח בוצעו פעולות חקירה ואיכון שהובילו לאיתורם ללא רוח חיים באזור משמר איילון, כאשר החשד המרכזי שנבדק תחילה במשטרה היה רצח והתאבדות על רקע סכסוך משפחתי.