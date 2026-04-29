חשד לרצח והתאבדות ברמלה: גבר דרס למוות את בת זוגו לשעבר - וקפץ אל מותו

חשד לרצח והתאבדות ברמלה: גבר חשוד שדרס למוות הבוקר (רביעי) את בת זוגו לשעבר, נמלט מהמקום ואותר בהמשך כשהוא ללא רוח חיים לאחר שככל הנראה קפץ אל מותו.

המשטרה עדכנה תחילה כי אישה בשנות ה-60 לחייה נפצעה באורח קשה בתאונת פגע וברח ברמלה, ובהמשך נקבע מותה. תוך זמן קצר עלה החשד כי הנהג הפוגע, בשנות ה-70 לחייו, הוא בן זוגה לשעבר. בהמשך הוא אותר ללא רוח חיים, כאשר לפי החשד הוא קפץ אל מותו מגובה של כתשע קומות.

פראמדיק מד"א עדנאן אבו רומי סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו במטופלת כשהיא שוכבת על המדרכה לאחר שנפגעה מרכב מסחרי, הענקנו לה סיוע רפואי שכלל עצירת דימומים, הרדמה והנשמה ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב".

מתנועת "בונות אלטרנטיבה" נמסר: "מקרה נוסף שממחיש את הסכנה המרחפת מעל ראשן של נשות ישראל, בהיעדר מדיניות שתמנע את הרצח הבא. הקורבן היא האישה השביעית שנרצחת מתחילת השנה, נתון שאסור להתרגל אליו. כשאלימות נגד נשים הופכת כמעט לשפה רשמית, אנחנו מתריעות שוב בפני הדחיפות ליישם את דו"ח מבקר המדינה. לא חסרים כלים ולא חסרות דרכים להגן על נשים, חסר הרצון ליישם אותם".