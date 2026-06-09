תיעוד דרמטי: נמלט עם רכבו, התנגש באופנוע משטרתי - ונתפס עם אקדח וסמים

מה שהתחיל כמשמרת שגרתית ביישוב הקהילה נהורה הסמוך לקריית גת, הפך במהרה למרדף מסכן חיים עבור שוטרי חטיבת סה"ר. שוטרים שזיהו רכב נוסע בפראות, לא דמיינו שהניסיון לעצור אותו יהפוך למרדף פרוע דרך השדות, שבסופו נעצר החשוד - עם כלי נשק וסמים.

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עם זיהוי הרכב, צמד השוטרים החלו במרדף כשהם רכובים על אופנוע. המרדף התנהל ברובו על כביש ראשי, תוך כדי שנהג הרכב מסכן הולכי רכב ורכבים נוספים שהיו בדרך. בשלב מאוחר יותר נהג הרכב מחליט לרדת לדרך חקלאית בניסיון להימלט מהשוטרים.

בתום המרדף העיקש, לנהג כבר לא הייתה ברירה אלא לעצור, אך לא לפני שהתנגש באופנוע של השוטרים. אז, התברר כי אין ברשותו כלל רישיון נהיגה.

החשוד, בן 30, נעצר ונלקח להמשך חקירה בתחנת קריית גת. האירוע הזה מלמד על חשיבות הימצאות השוטרים בשטח, ככוח הרתעה למיגור הפשיעה.